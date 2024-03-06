Павлодарка, которую избивал супруг, круто изменила свою жизнь

Инспектор группы по защите женщин от насилия Павлодара рассказала историю одной из жительниц города, которая спаслась от домашнего насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инспектор группы по защите женщин от насилия Асем Рахимова за годы службы помогла многим женщинам вырваться из плена домашней тирании.

Один из случаев связан с жительницей Павлодара, которую, по словам инспектора, неоднократно избивал супруг. Женщина обратилась в больницу с телесными повреждениями.

"Получив сообщение, я переговорила с потерпевшей, поместила ее в кризисный центр. С ней кроме меня работали психологи и юристы центра. В конце прошлого года она изменила свою жизнь, переехала в Россию, трудоустроилась и вышла замуж", - сообщила Асем Рахимова.

Инспектор уже 23 года помогает женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации.

"Все это благодаря прочной законодательной базе, на которой строится наша работа, и налаженному взаимодействию с общественными институтами", - отметила Асем Рахимова.

Также инспектор группы по защите женщин от насилия поздравила представительниц прекрасного пола с наступающим праздником.

"Всех женщин поздравляю с праздником цветущей весны, красоты и элегантности. Пусть ваши дни будут наполнены любовью, заботой и радостью", - сказала Асем Рахимова.

Напомним, ранее жительницы Акмолинской области, ставшие жертвами бытового насилия, также поделились историями о семейной жизни. Сейчас все они с детьми проживают в кризисном центре в Кокшетау. Одна из женщин на протяжении 16 лет сталкивалась с издевательствами, но терпела ради троих детей.

А старший инспектор по защите женщин от насилия УП Семея рассказала историю о женщине, которая 18 лет страдала от домашнего насилия, и о других ситуациях в казахстанских семьях из области Абай.

Отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Теперь для составления протокола и привлечения агрессора к ответственности достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения или видеорегистратора.