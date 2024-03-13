Как Астана избежала угрозы остаться без тепла, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что благодаря новым газовым теплостанциям многие городские объекты в этот отопительный сезон подключили к теплу, передает NUR.KZ.

Градоначальник сообщил, что отопительный сезон в Астане проходит в штатном режиме, без нагрузки на объекты жизнеобеспечения, в том числе в пиковые морозные дни. Касымбек напомнил, что в прошлом году наблюдался дефицит тепла порядка 500 Гкал/час – десятки новых объектов не были подключены к теплоснабжению. "За прошлый год было построено 3 млн 800 тыс. квадратных метров. Это жилье, соцобъекты, адмздания и другие здания. Был большой риск, что почти все 4 млн квадратных метров могли остаться без теплоснабжения. Так как имеющиеся на тот момент объекты не смогли бы отапливать все эти здания", – говорится в сообщении в Instagram.

Аким столицы отметил, что подключить миллионы квадратных метров помогли новые объекты, которые были завершены осенью прошлого года. Это газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран". Кроме того, было закончено строительство первого этапа ТЭЦ-3. Все данные объекты жизнеобеспечения, по словам Касымбека, дали городу более 1100 Гкал/час и позволили дать городу запас тепла на будущие годы. "В этом году планируем полностью завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран", построить первый этап газовой тепловой станции "Тельмана" и угольную часть ТЭЦ-3. Также планируем расширить ТЭЦ-2 и приступить к проектированию ГТС "Юго-Запад". Реализация всех этих проектов позволит получить запас прочности теплоснабжения до 2035 года", – сообщил Женис Касымбек.

Напомним, что ранее для жителей Астаны поднялись тарифы на электроэнергию. Однако вскоре после этого часть жителей города пожаловались на то, что им пришли завышенные счета в февральских квитанциях за январь.

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ сообщали, что была проведена проверка. В результате ТОО "Астанаэнергосбыт" привлекли к административной ответственности за несоблюдение норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета. Это привело к необоснованному начислению за тепло. Министерство национальной экономики провело по данному факту внеплановую проверку.