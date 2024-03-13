В аэропорту Алматы задерживаются рейсы

Ряд рейсов на отправление и прибытие задерживаются в алматинском аэропорту. К слову, сегодня в южной столице продолжается обильный снегопад, который должен закончиться днем.

В Международном аэропорту Алматы в связи с непогодой сегодня, 13 марта, задерживаются рейсы на отправление и прибытие. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте воздушной гавани.

Так, например, по состоянию на 10:20 задержан прилет самолетов из Усть-Каменогорска, Астаны, Шымкента, Джидды, Актау, Атырау и других городов.

Прибытие. Фото: alaport.com

Отправление. Фото: alaport.kz

В пресс-службе алматинского аэропорта прокомментировали ситуацию.

"Службы наземного обслуживания работают в штатном режиме. Задержек рейсов по метеоусловиям нет. По вопросам задержек некоторых рейсов просим обращаться непосредственно в авиакомпанию", – говорится в сообщении.

Отметим, что в Алматы продолжается снегопад, который, по ожиданиям синоптиков, продлится до трех часов дня. При этом за ночь в предгорных районах города выпало до 10 см снега.

Напомним, что в начале недели сообщалось, что в Алматы ожидается трехдневный снегопад – с 13 по 15 марта. А 16 марта синоптики пообещали ясную погоду без осадков. Максимальная температура составит +4 градуса, а минимальная опустится до -2 градусов.

Наряду с этим спасатели призвали туристов и жителей города не ходить в эти дни в горы.