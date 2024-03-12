Сильный снегопад ожидается в Алматы: спасатели обратились к горожанам и туристам

В ночь с 12 на 13 марта в Алматы и в горных районах обещают сильные дождь и снег, а также ветер. Граждан попросили не выходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Ночью 13 марта в Алматы, а также в горных районах синоптики прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега. В горных районах порывы ветра могут достигать при грозе 15-20 м/с.

В связи с этим городской ДЧС призвал жителей и гостей города воздержаться от похода в горы. В случае, если вы уже находитесь там, то не откладывать свое возвращение на позднее время суток.

Ранее стало известно, что в Алматы с 13 по 15 марта включительно будет снегопад.

Меры безопасности при походе в горы

На официальном сайте МЧС приводятся правила безопасности при посещении гор. Они следующие: