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Эзотерика

Сильный снегопад ожидается в Алматы: спасатели обратились к горожанам и туристам

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Горы в Алматинской области
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ночь с 12 на 13 марта в Алматы и в горных районах обещают сильные дождь и снег, а также ветер. Граждан попросили не выходить в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Ночью 13 марта в Алматы, а также в горных районах синоптики прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега. В горных районах порывы ветра могут достигать при грозе 15-20 м/с.

В связи с этим городской ДЧС призвал жителей и гостей города воздержаться от похода в горы. В случае, если вы уже находитесь там, то не откладывать свое возвращение на позднее время суток.

Ранее стало известно, что в Алматы с 13 по 15 марта включительно будет снегопад.

Меры безопасности при походе в горы

На официальном сайте МЧС приводятся правила безопасности при посещении гор. Они следующие:

  • не рекомендуется выходить в горы в одиночку;
  • предупреждайте близких о своем маршруте и примерном времени возвращения;
  • надевайте яркую одежду;
  • возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку;
  • если заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению;
  • если остались без связи, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду;
  • не рекомендуется спать в горах ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066913-silnyy-snegopad-ozhidaetsya-v-almaty-spasateli-obratilis-k-gorozhanam-i-turistam/

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