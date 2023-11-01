"Хочу в дом престарелых": пожилые жители Алматинской области заявили, что их морят голодом

Соседи пожилой пары из села Жибек Жолы в Алматинской области заявили, что бабушку и дедушку морят голодом и отбирают у них пенсию. Дети пары это отрицают, передает телеканал "Алматы".

Резонансное видео, снятое соседями пожилой пары, появилось в соцсетях.

"Я хочу в дом престарелых, мы 20 дней не ели", - говорит женщина на видео.

По словам соседей, женщина с трудом может передвигаться в инвалидной коляске, а мужчина и вовсе прикован к постели.

"С 7.30 наши соседи начинают кричать, просить помощи. Они в очень тяжелом положении, даже умыться самостоятельно не в силах. Мы ближайшие соседи, помогаем, как можем. Но у нас тоже работа, мы не можем постоянно следить за ними", - рассказала жительница села Жибек Жолы Гульнур Кысыкпасова.

Другая сельчанка рассказала, что у пары есть взрослые дети, которые, по словам самой бабушки, забирают у них пенсию.

Приехавшим в село журналистам удалось встретиться с сыном пары. Мужчина заверил, что они с сестрой следят за своими родителями и обеспечивают все их нужды.

"Мы с сестрой постоянно присматриваем. Я 15 дней только отсутствовал, работал в Атырау. Дома осталась сестра, когда она вышла ненадолго, соседи и сняли это видео. Это неправда. Мы будем подавать заявление за распространение видео", - заявил мужчина.

Чиновники, в свою очередь, уверяют, нуждающимся была оказана посильная помощь.

"Соседи обратились, сказали, что бабушка с дедушкой голодают. Нами была организована помощь с продуктами питания. Медсестра посещает их каждую неделю. Это пока все, что в наших силах", - сообщил заместитель акима сельского округа Жибек Жолы Даулетжан Деменбаев.

По словам замакима, пожилого мужчину сегодня госпитализировали в больницу с истощением.

В акимате объяснили, что размещение недееспособных пенсионеров в доме престарелых возможно только с согласия их детей. Последние наотрез отказываются давать разрешение и заверяют, что сами окажут престарелым должный уход.