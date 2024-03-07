Алматинец предложил ликвидировать пробку на Аль-Фараби "бочкой краски"

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Бостандыкского района один из жителей города предложил ликвидировать пробку на Аль-Фараби, передает NUR.KZ.

"У меня предложение: сегодня в пятый раз я акимату предлагаю бесплатно и добровольно ликвидировать пробку на Аль-Фараби в западном направлении от Луганского до Жарокова… цена вопроса - бочка краски. Экономический эффект - примерно свыше 40 млрд тенге в год", - сообщил мужчина.

Он отметил, что уже обращался с этим предложением в управление городской мобильности.

"Спасибо за переживания за город и наши пробки-коллапсы. Глава УГМ поделится со мной, посмотрю предложение - и если, как вы сказали, вы готовы поддержать город, после обсуждения дам, возможно, поручения. Экономическое обоснование - очень важный момент для меня", - заявил аким.

Напомним, ранее сообщалось, что архитекторы затронули проблему алматинских пробок и предложили решение.