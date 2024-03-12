"Вместе с жилищем уйду в Ишим": тревогу забили жильцы домов, построенных у обрыва в Петропавловске

Жильцы аварийных домов, находящихся на краю обрыва в Петропавловске, бьют тревогу: в любой момент они могут упасть. Местные власти не торопятся решать проблему горожан, передает Almaty.tv.

Как сообщает телеканал, около 30 домов в Петропавловске могут остаться под водой, так как находятся на самом краю обрыва.

Пока жители ждут помощи от местных властей в надежде спасти жилые объекты, они вынуждены самостоятельно строить всевозможные укрепления. Однако деревянные палки едва ли надолго удержат поток талых вод.

"Я боюсь того, что придет весна. Снега очень много, большой паводок, начнет таять - и я вместе с домом уйду в Ишим. Никаких изменений… от акимата никакой помощи нет", - говорит жительница города Елена Галенко.

Еще в 2017 году, как сообщает телеканал, дом пенсионерки признали аварийным. С тех пор она стоит в очереди на новое жилье и вынуждена жить в страхе. В аналогичной ситуации оказался и ее сосед Николай Киселев.

"Здесь мои дети еще ездили к Ишиму, здесь ровно было все. За счет деревьев мы держимся, уже бы давно эти дома с той и с той стороны - они бы уже все упали. Никому дела нет", - рассказал житель города Николай Киселев.

Местные власти, между тем, об имеющейся проблеме жителей дачных массивов знают, причем давно. Пока специалисты акимата разрабатывают план работ по укреплению оврага.

"Специалисты провели обследование данного участка. Сейчас прорабатывается вопрос по подготовке ПСД (проектно-сметной документации - прим. ред.) для дальнейшего проведения работ по укреплению оврага. После того, как ПСД подготовят, в случае финансирования, уже будут проводиться работы по укреплению оврага", - сообщила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Однако точное время старта работ по укреплению в акимате не назвали.

В это время, как утверждают жители, в зоне риска обрушения грунта находится около 30 домов.

Напомним, ранее в МЧС назвали десять регионов Казахстана с наибольшим риском паводков.

Также, в начале февраля метеорологи озвучили прогноз и сообщили о начале подготовки к паводкоопасному периоду.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" - отметили представители МЧС РК.