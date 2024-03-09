Рейс из Дубая в Алматы пришлось перенести на день из-за непогоды

Авиакомпания Air Astana сообщила в своем официальном Telegram-канале о том, что рейс КС 898 Дубай-Алматы перенесен на завтра, 10 марта, передает NUR.KZ.

"Рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай-Алматы сначала задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками. Далее во время руления обнаружилась техническая неисправность. Помимо этого вышло рабочее время экипажа", - заявил перевозчик.

В компании сообщили, что данный рейс перенесен на 10 марта с планируемым вылетом в 10:00 по времени Дубая.

"Пассажиры будут обеспечены трансфером, проживанием и питанием. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с переносом рейса", - добавили в Air Astana.

Отметим, что в феврале казахстанцы не могли вылететь в Дубай из аэропорта в Астане. Почти двое суток провели казахстанцы в аэропорту из-за непогоды.

На днях авиакомпания Air Astana предупредила казахстанцев, собирающихся посетить Германию, об отмене рейсов из-за забастовки во Франкфурте - в итоге были отменены рейсы на 7 марта.