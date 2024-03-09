Рейс из Дубая в Алматы пришлось перенести на день из-за непогоды
Опубликовано:
Авиакомпания Air Astana сообщила в своем официальном Telegram-канале о том, что рейс КС 898 Дубай-Алматы перенесен на завтра, 10 марта, передает NUR.KZ.
"Рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай-Алматы сначала задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками. Далее во время руления обнаружилась техническая неисправность. Помимо этого вышло рабочее время экипажа", - заявил перевозчик.
В компании сообщили, что данный рейс перенесен на 10 марта с планируемым вылетом в 10:00 по времени Дубая.
"Пассажиры будут обеспечены трансфером, проживанием и питанием. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с переносом рейса", - добавили в Air Astana.
Отметим, что в феврале казахстанцы не могли вылететь в Дубай из аэропорта в Астане. Почти двое суток провели казахстанцы в аэропорту из-за непогоды.
На днях авиакомпания Air Astana предупредила казахстанцев, собирающихся посетить Германию, об отмене рейсов из-за забастовки во Франкфурте - в итоге были отменены рейсы на 7 марта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065581-reys-iz-dubaya-v-almaty-prishlos-perenesti-na-den-iz-za-nepogody/