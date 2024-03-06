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Казахстанцев, собирающихся вылететь в Германию 7 марта, предупредили об отмене рейсов

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Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Unsplash

Авиакомпания Air Astana предупредила казахстанцев, собирающихся посетить Германию, об отмене рейсов из-за забастовки во Франкфурте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

В пресс-службе аваикомпании сообщили, что рейсы КС921/КС922 Астана-Франкфурт-Астана, назначенные на 7 марта, отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта.

"Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие SMS-уведомления.

Им также предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта включительно", - сообщили в Air Astana.

Казахстанцам напомнили, что по вопросам возврата и перебронирования они могут обратиться в Центр помощи, а также проверить статус рейса на сайте авиакомпании.

"Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов по независящим от авиаперевозчика причинам", - сообщили в компании.

Как пишет издание Deutsche Welle, в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, в Германии состоится предупредительная забастовка наземного персонала авиакомпании Lufthansa, к которой призвал профсоюз Ver.di. В эти дни будет отменено большинство авиарейсов, чтобы усилить давление на руководство авиакомпании.

Профсоюз требует повысить на 12,5% зарплаты 25 тысяч работников аэропортов, осуществляющих контроль за багажом и работой персонала. Кроме того, профсоюз добивается выплат разовых премий в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпании в Казахстане обязаны предоставить пассажирам, если авиарейс был задержан по вине перевозчика.

При этом если компания не выполнила свои обязанности, то граждане могут обратиться за помощью в ближайший департамент по защите прав потребителей.

Напомним, 15 февраля Air Astana также отменила рейс во Франкфурт из-за забастовок в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064880-kazahstantsev-sobirayuschihsya-posetit-germaniyu-predupredili-ob-otmene-reysov/

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