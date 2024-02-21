Почти двое суток провели казахстанцы в аэропорту Астаны, ожидая рейс в Дубай (видео)

В аэропорту Астаны разгорелся скандал из-за рейса авиакомпании Flydubai. Вылет отменили по техническим причинам более чем на сутки. Многие пассажиры потеряли путевки, передает телеканал "Астана".

Сотни казахстанцев почти двое суток не могли вылететь из Астаны в Дубай. По их словам, они должны были отправиться в Эмираты еще 19 февраля в 5 утра, однако, рейс перенесли на неопределенное время.

В аэропорту пассажирам предложил адресовать свои вопросы и возмущения к авиакомпании. В свою очередь авиаперевозчик Flydubai пояснил, что рейс перенесен по техническим причинам.

По данным телеканала, на другой борт пересадили только около десяти человек с детьми до 2-х лет. Сейчас оставшихся возмущенных пассажиров разместили в гостиницы. Люди заявили, что у многих сгорели путевки и брони в дубайских отелях.

"На табло показывало, что посадка завершена, на что мы возмущались еще больше - почему официально ничего нет? На сайт заходили Flydubai - там пишут, что посадка завершена. И сейчас официально компания Flydubai говорит о том, что пассажиры отдыхают уже. Мы летели на 5 дней. Из них получается уже 3 дня мы потеряли.

И кто будет компенсировать - тоже неизвестно. Потому что мы пишем туроператору, туроператор говорит, что отмена была не по нашей вине, а по вине авиакомпании. Авиакомпания говорит: "Пишите тогда в головной офис, обращайтесь к ним, что мы можем сделать?" – возмутилась одна из пассажирок.

Представители Flydubai о возмещении затрат ничего не сказали. Сообщили, что для пассажиров созданы все условия и они могут перебронировать билеты на ближайшие рейсы.

"Рейс Flydubai FZ 1304 из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев (NQZ) в международный аэропорт Дубая (DXB) 19 февраля был задержан из-за технической проблемы. Пассажирам предоставлено необходимое жилье и перебронированы на ближайшие доступные рейсы. Приносим извинения за неудобства, причиненные расписанию поездок наших пассажиров", – заявили в пресс-службе авиакомпании.

Ситуацию прокомментировали также в фонде "Туристік қамқор". Эксперты отметили, что авиакомпания по закону все же обязана возместить ущерб пассажирам. Для этого отдыхающие должны подать на авиаперевозчика в суд.