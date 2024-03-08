Теплотрассу прорвало в Алматы (видео)

Сегодня, 8 марта, в Ауэзовском районе Алматы случился прорыв частной теплотрассы. На подачу отопления и воды это не повлияло, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в ведомстве, прорыв случился на одном из участков ведомственной (частной) теплотрассы, проходящей на пересечении улиц Жандосова - Алтынсарина.

"Вследствие прорыва теплоноситель поступил в проложенные лотки магистрального трубопровода и подмыл грунт на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Абая", - говорится в сообщении акимата.

Сейчас сотрудники ТОО "Алматинские тепловые сети" ведут восстановительные работы на участке, где образовалась просадка грунта.

"Подача отопления и горячего водоснабжения потребителям была сохранена", - добавили в акимате.

Напомним, в ноябре прошлого года на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало трубу теплотрассы. Как рассказали очевидцы, фонтан воды, бивший из-под земли, достигал 5-6 метров в высоту.

Причиной порыва стала наружная коррозия трубы. На следующий день последствия происшествия ликвидировали, подачу отопления восстановили.

В акимате тогда сообщали, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар) рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем по номерам: