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Эзотерика

"Мужчины все равно будут покупать": о подорожании цветов высказались казахстанцы (видео)

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Девушка держит в руках букет цветов
Букет цветов. Иллюстративное фото: Mariia Zotova / Getty Images

В этом году, по данным аналитиков, значительно подорожали цветы. Особо это ощутимо в преддверии Международного женского дня. Но казахстанских мужчин это не останавливает, передает телеканал КТК.

В этом году, как сообщает телеканал, в стране значительно подорожали цветы: в праздничные дни казахстанским мужчинам букеты обойдутся, как минимум, на 8% дороже.

Отмечается, что больше всего заплатить за букеты для своих дам придется мужчинам Карагандинской области, где, по данным аналитиков Energyprom, цветы подорожали в среднем на 40 с лишним процентов.

Однако и такой скачок цен никак не пугает карагандинцев, которые в предпраздничные дни продолжают штурмовать цветочные лавки и магазины.

В связи с таким спросом в одном из цветочных магазинов города сотрудники перешли, что называется, на усиленный режим работы. Причем букеты покупатели просят разные: как бюджетные до 10 тысяч тенге, так и роскошные, стоимостью до сотен тысяч. К примеру, охапка тюльпанов в 501 штуку обойдется покупателю в 350 тысяч тенге.

"У нас заказы идут, большое количество, 6-7-го числа. 8 марта они уже сами приезжают, выбирают. На 7-е число очень много заказов у нас: это корпоративные, на работу. Это в основном тюльпаны, недорогие букетики, комплиментики. 8-го уже своих любимых жен, любовниц поздравляют… 8-го берут в основном розы, конечно", - отмечает владелица цветочного магазина Татьяна Ратушная.

На прилавках цветочных можно встретить не только привозные цветы, но и местные. Тем не менее самые дорогие композиции - из голландских цветов. И чем ближе праздник, тем и цена выше, говорят продавцы.

"Естественно, к 8 марта это нормально, когда цены поднимают. Розы идут от тысячи, то есть 50 см - тысяча тенге. Но это розы пионовидные… то есть сорт, естественно - они же тоже по сортам делятся. От тысячи до 2 тысяч. За 2 тысячи - это уже метровая роза. Тюльпаны - 700 тенге - голландские", - озвучила цены на популярные цветы владелец цветочного магазина Сюзанна Верменчук.

О подорожании цветов в стране на днях сообщили представители EnergyProm.

Причем, с их слов, больше всего не повезло мужчинам из Карагандинской области. Здесь отмечен максимальный рост цены - сразу на 41,5%. В тройке антирейтинга - Алматинская область и Астана. Меньше всего цены на цветы поднялись в Алматы.

Есть также регионы, где цветы, напротив, подешевели. Это Павлодар и Ұлытау.

Но стоит отметить, что в преддверии 8 марта популярными цветами все же остаются тюльпаны. Их стоимость разнится от 500 до 800 тенге. И покупают их, конечно же, чаще мужчины.

"Купил розочки вот такие. Буду дарить маме, сестрам. Еще вот у меня есть бизнес, и мы будем дарить всем девушкам - партнерам и клиентам. Ну, где-то на 100 тысяч тенге закуплюсь. Цены поднялись, но все равно мужчины будут покупать", - делится казахстанец Малик Билал.

Мужчины признаются, что, несмотря на повышение ценников на цветы, они продолжат радовать своих женщин красивыми букетами, потому как это - главный символ 8 марта.

Источник: КТК

Завтра, 8 марта, в мире будут отмечать Международный женский день.

У нас, в Казахстане, он отмечается как государственный праздник. В стране проводятся торжественные государственные мероприятия для женщин-тружениц, многодетных матерей, оказывается адресная благотворительная помощь женщинам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

В связи с празднованием Международного женского дня казахстанцев ждет дополнительный выходной в пятницу, 8 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065146-muzhchiny-vse-ravno-budut-pokupat-o-podorozhanii-tsvetov-vyskazalis-kazahstantsy-video/

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