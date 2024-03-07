"Дефицит" женщин выявили в одном из поселков Казахстана

В Казахстане названы поселки, где проживает больше всего и меньше всего женщин. По данным аналитиков DATA HUB Powered by FCBK, женщин в Казахстане больше, чем мужчин, передает NUR.KZ.

Женщины в Казахстане, по данным DATA HUB Powered by FCBK, составляют 51,2% населения.

Аналитический Telegram-канал в преддверии Международного женского дня опубликовал интересные тематические цифры.

Так, по данным канала, населенный пункт с самой большой долей женщин – поселок Шульбинск в области Абай. Там доля женщин составляет 56,3% от общего населения.

Меньше всего женщин – в поселке Жезказган возле одноименного города в Ұлытау. Представительниц прекрасного пола там – лишь четверть от всего населения (25%).

Вместе с тем озвучена и среднемесячная зарплата женщин в Казахстане. И в целом она на 21% ниже, чем у мужчин. Однако в некоторых сферах женщины все же впереди: например, в телерадиовещании средние зарплаты у женщин она больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности – на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%.

Отмечается, что половина занятых женщин в стране трудится всего в трех секторах – образовании, торговле, сельском хозяйстве.

Названо и самое, как выразились в Data Hub, "матриархальное" место в Казахстане – им оказался город Шымкент. Здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств.

Ранее мы писали о том, сколько женщин проживает в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, на сегодняшний день 10 260 057 человек от общей численности населения Казахстана составляют женщины. Причем больше всего женщин проживает в Алматы – 1 196 450 человек, на втором месте находится Туркестанская область – 1 049 866 человек, замыкает тройку Алматинская область – 766 092 женщин.

Также ранее в Бюро Нацстатистики посчитали, в каких сферах и сколько женщин трудятся в Казахстане, сколько из них работают в найме, а какое количество – самозанятые.

Стоит отметить, что президент Токаев, выступая на форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале, высказался о доле женщин в госаппарате. По словам главы государства, несмотря на то, что в госаппарате работает около 55% женщин, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%.

"Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно", – отметил тогда Токаев.