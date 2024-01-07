На слухи о введении компенсации за НДС в Казахстане ответили в Минтруда

В Сети распространилась информация о компенсации, которая якобы полагается казахстанцам за НДС. В Минтруда и соцзащиты предупредили, что эти сообщения – фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что распространяемая информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК якобы введена компенсация за НДС, не соответствует действительности.

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – предупредили казахстанцев специалисты.

Граждан попросили доверять информации только из официальных источников, а также напомнили, что распространение ложной информации – уголовно наказуемо.

Отметим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Также напомним, в сентябре 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин заявил об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

"Такой вопрос обсуждается, мы поднимаем, поскольку одна из функций Налогового кодекса – это фискальная, пополнение доходной части бюджета", – пояснял тогда он.