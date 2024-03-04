Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов: в ДЧС рассказали подробности
Опубликовано:
В ДЧС Алматы рассказали о произошедшем в городе землетрясении. Отмечается, что ощутимость его составила 5 баллов, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 04 марта 2024 года в 11 час 22 мин 05 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 13.2.
Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 км", - сообщили в ДЧС.
Там рассказали, что в Алматы толчки ощущались с силой 5 баллов.
Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.
При этом сработали системы оповещения.
Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064310-epitsentr-v-31-km-ot-almaty-v-dchs-rasskazali-o-zemletryasenii/