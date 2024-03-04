Сирены сработали после землетрясения в Алматы

Сразу после того, как алматинцы ощутили подземные толчки, в городе зазвучали сирены. Об этом сообщают жители южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Алматы сообщают, что почти сразу после землетрясения они услышали вой сирен.

"Почти сразу зазвучала сирена, мы начали эвакуацию. Весь двор вышел на улицу", - рассказывает алматинка Аснурия.

При этом некоторые алматинцы отмечают, что сирены сработали только через пять минут после подземных толчков.

"В 11:22 часов ДЧС Алматы незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват теле радио каналов", - сообщили в ДЧС города.

Напомним, 4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в г. Алматы.

"Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. Информация об эпицентре, бальность уточняется. Согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы", - говорится в сообщении ДЧС.

Оперативному дежурному Департамента Полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения. Информация дополняется.