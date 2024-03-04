Землетрясение почувствовали в двух регионах Казахстана

Сегодня, 4 марта, землетрясение также почувствовали и в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Об этом сообщили в МЧС РК, передает NUR.KZ.

"По оперативной информации, в Алматинской области - 5 баллов, в области Жетісу (Талдыкорган) - 2 балла", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В ДЧС области Жетісу уточнили, что в Талдыкоргане ощутимость составила 3 балла. Были оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС, эпицентр был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Начальник городского ДЧС Нурлан Атыгаев призвал не поддаваться панике. По его словам, после окончания колебаний нужно покинуть помещение и пройти к ближайшим пунктам приема населения.

Землетрясение аналогичной ощутимостью в 5 баллов почувствовали в Алматы и 23 января. Перепуганные горожане выбегали на улицы. Потом фиксировались повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.