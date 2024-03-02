Вылетевшему в Уральск самолету пришлось вернуться обратно из-за пассажира

Направлявшийся из Алматы в Уральск самолет экстренно развернулся обратно в пункт вылета из-за пассажира, у которого ухудшилось самочувствие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Самолет авиакомпании Air Astana, направлявшийся сегодня из Алматы в Уральск, вернулся обратно в аэропорт в связи с ухудшением состояния пассажира.

"Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы", – сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram.

Отмечается, что самолет совершил посадку в штатном режиме в 15:10. Пассажира передали работникам скорой помощи. Теперь ожидаемое время вылета в Уральск – в 16:00.

Добавим, в конце прошлого года летевшему в Костанай самолету Qazaq Air пришлось вернуться в Астану из-за технических неполадок. До этого его задержали более чем на 4 часа. Такая же ситуация произошла с судном SCAT: он вылетел в столицу из Алматы, но приземлиться там самолет не смог из-за погодных условий.

Недавно из-за непогоды самолет не мог вовремя вылететь из Алматы в Шымкент. Рейс отложили на 12 часов.