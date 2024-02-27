Самолет, улетевший из Алматы в Шымкент, вернули обратно: рейс перенесли на 12 часов

Вчера вечером из Алматы в Шымкент должен был лететь самолет FlyArystan, но борт вернули из-за непогоды. Рейс отложили на 12 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на представителей авиакомпании.

Согласно данным с сайта Flightradar24, борт вылетел из Алматы вчера в 22:05. Однако в 23:40 самолет приземлился в пункте вылета.

Судя по карте, самолет долетел до Шымкента и там развернулся.

Траектория полета самолета FlyArystan. Скриншот: flightradar24.com

Ситуацию прокомментировали представители FlyArystan.

"Рейс КС7105 "Алматы-Шымкент" вернулся в Алматы в связи с погодными условиями в городе Шымкент (туман). Предварительное время вылета 11:40 по местному времени. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта города Шымкент", – заявили в авиакомпании.

Как заверили представители пресс-службы, несмотря на отсутствие вины авиакомпании, пассажирам данного рейса были предоставлены напитки и горячее питание на время ожидания вылета.

"В дополнение к этому пассажирам предложено осуществить на выбор бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест или осуществить возврат согласно правилам тарифа.

Наши представители находятся в зале ожидания вместе с пассажирами и оказывают всю необходимую поддержку. Напоминаем, что безопасность полетов является основным приоритетом FlyArystan", – добавили во FlyArystan.

В 11:32 корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в аэропорту Алматы началась посадка на рейс. Идет подготовка к вылету.

Ранее мы рассказывали, что казахстанцы почти двое суток провели в аэропорту Астаны, ожидая рейс в Дубай.

Добавим, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

через каждые шесть часов - в дневное время; через каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

При изменении статуса рейса перевозчик, как только ему стало известно о таком изменении, информирует пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета, а также в аэропорту о:

причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте;

перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна в соответствии с частью первой настоящего пункта.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира: