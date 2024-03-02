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Эзотерика

"Сам садится в автобус и проезжает три круга": кот в Уральске стал звездой соцсетей

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Кот
Кот. Фото: instagram.com/zhaloby_uralsk__official

В соцсетях появилось фото кота в общественном транспорте в Уральске. Его по распространившемуся посту узнала хозяйка, сообщив, что ранее он потерялся, передает "Мой город".

Ранее в Instagram-профиле zhaloby_uralsk__official появился пост с котом, который мирно спит на заднем сиденье автобуса в Уральске.

"Вот такой пассажир. Никто его не беспокоит, и он никому место не уступает", – говорилось в публикации.

Оказалось, что кота давно ищут хозяева. Они увидели пост и попросили неравнодушных его отыскать.

"Это наш член семьи. Он пропал 25 января, искали его, но безуспешно. Сегодня я наткнулась на объявление и узнала своего любимца. Он катается на "пятерке" и греется. Нашли водителя – он прокомментировал. Кот очень умный. Сам садится на остановке "62 дом", проезжает три круга и выходит на той же остановке", – сообщила владелица питомца.

Она попросила тех, кто увидит кота, придержать его и позвонить по номеру +7 707 214 45 02.

Напомним, с марта прошлого года в Казахстане действует горячая линия по вопросам защиты животных. Тогда же и стало известно о том, что гражданам могут запретить содержать нестерилизованных и невакцинированных питомцев.

В апреле 2023 года экс-глава Минздрава Зульфия Сулейменова оценила идею создания полиции по защите прав животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064108-sam-saditsya-v-avtobus-i-proezzhaet-tri-kruga-kot-v-uralske-stal-zvezdoy-sotssetey/

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