Будущих работников президентской охраны начали отбирать в Казахстане

В течение месяца в Казахстане будет проходить отбор на срочную воинскую службу. В перспективе кандидаты смогут работать в охране президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу госохраны РК.

Как сообщают в Службе государственной охраны РК, с 1 марта по 5 апреля 2024 года СГО РК будет проводить отбор и изучение кандидатов.

Отбор будет проходить во всех областных центрах и городах республиканского значения.

К кандидатам предъявляются требования:

возраст 18-27 лет;

рост не ниже 180 см и не выше 195 см;

образование не ниже среднего;

хорошее состояние здоровья.

Приоритет будет отдаваться призывникам с высшим образованием, а также молодым людям, имеющим спортивные достижения и разряды. Прошедшие отбор новобранцы будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в Астане и Алматы.

"В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов государственного флага и государственного герба Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В период прохождения срочной службы в воинских частях молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.

"У военнослужащих срочной службы будут возможности для дальнейшего кадрового роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту.

После чего они могут стать сотрудниками и офицерами спецгосоргана и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов", - сообщили в Службе госохраны.

Также отмечается, что в отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.

По всем дополнительным вопросам казахстанцам предлагают обращаться по телефону +7 776 800 27 28.

Напомним, в начале года мы также сообщали, что в этом году на воинские сборы планируется призвать 3000 казахстанцев - это в два раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в конце 2023 года стало известно, что в мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Служба государственной охраны РК – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента, других охраняемых лиц и объектов.

Служба государственной охраны имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны, которые являются воинским формированием.

Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами.