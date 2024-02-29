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Жителя Алматы обвинили в избиении одноклассника сына

Опубликовано:

Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что неизвестный мужчина избил чужого малолетнего ребенка с целью отомстить за своего сына. Данным инцидентом заинтересовалась полиция Алматы, передает NUR.KZ.

О случившемся стало известно из поста в Instagram матери пострадавшего ребенка, которая заявила о том, что ее сына избивал и душил родитель другого ребенка.

"Все дети дерутся в школе и не первый раз. Он решил насильственным путем сам избить моего сына. Причем произошло это в школе на перемене: он зашел в класс, пока не было классного руководителя, начал душить и бить его", - говорится в посте.

Женщина отмечает, что ее ребенок очень напуган после случившегося и она намерена добиваться того, чтобы мужчину наказали по всей строгости закона.

Между тем в комментариях к посту свою позицию изложила и частная школа, где, вероятно, произошел инцидент. Администрация учреждения опровергла факт избиения ребенка, подчеркнув, что в драке между детьми якобы виноват сын автора поста.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы. Выяснилось, что это происшествие случилось еще 2 февраля.

"Данный факт был зарегистрирован, принят в производство сотрудниками местной полицейской службы, а также ювенальной полиции.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению объективных обстоятельств дела, по результатам чего будет принято решение", - сообщили в полиции.

В декабре в Сети разошелся видеоролик, снятый в туалете школы в Уральске. На нем один ученик жестоко избивает другого. Родители пострадавшего заявили, что сверстники угрожают их сыну расправой. В Управлении образования ЗКО тогда пояснили, что ученик девятого класса устроил травлю в отношении восьмиклассника. Третий подросток снимал происходящее на видео.

Родителей подростка, от действий которого пострадал восьмиклассник, привлекли к ответственности по ст.435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним‎". В отношении родителей ученика, который снимал все на видео, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В конце января в одной из школ Усть-Каменогорска произошла ссора между двумя учениками, в ходе которой были ранены они оба. Полиция начала досудебное расследование.

Также летом прошлого года в Сети появилось видео, снятое в Туркестанской области. Утверждается, что на нем запечатлен директор одной из школ, который ввязался в драку с родственником.

Также в феврале в Сети распространялось видео с участием подростков, одного из которых бьют кулаками и пинают по лицу. Данный инцидент прокомментировали в департаменте полиции Атырауской области. В ведомстве сообщили, что по заявлению отца 12-летнего пострадавшего школьника в отношении законного представителя подростка 2011 года рождения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 127 КоАП РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063853-zhitelya-almaty-obvinili-v-izbienii-odnoklassnika-syna/

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