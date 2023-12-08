Жестокое избиение подростка в туалете школы в Уральске сняли на видео и выложили в Сеть

По Сети разошелся видеоролик, снятый в туалете школы в Уральске. На нем один ученик жестоко избивает другого. Родители пострадавшего заявили, что сверстники угрожают их сыну расправой, передает портал "Мой город".

Снятый на видео инцидент произошел утром 13 ноября в туалете спортивного зала средней общеобразовательной школы Уральска.

В Управлении образования ЗКО пояснили, что ученик девятого класса устроил травлю в отношении восьмиклассника. Третий подросток снимал происходящее на видео.

Как рассказали родители пострадавшего, раньше их сын никогда не жаловался на буллинг и травлю. Но после того, как обидчики мальчика опубликовали видео с избиением, он во всем признался.

Родители утверждают, что сверстники долгое время угрожали их сыну расправой. В подтверждение своих слов они показали переписку между школьниками.

6 декабря они обратились в администрацию школы с требованием принять меры. С обидчиками восьмиклассника и их родителями провели разъяснительную работу.

В тот же день информацию о произошедшем передали в Департамент полиции ЗКО. Родителей подростка, от действий которого пострадал восьмиклассник, привлекли к ответственности по ст.435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним‎".

В отношении родителей ученика, который снимал все на видео, составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Между тем семья потерпевшего ребенка беспокоится о психологическом состоянии сына. Он стал замкнутым.

Добавим, что согласно ст.435 КоАП РК мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (24 150 тенге).

А в соответствии с ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Напомним, в начале декабря в соцсетях распространили видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. Полицейские сообщили, что между девятиклассником и десятиклассником возникли разногласия, которые переросли в массовую драку. Судя по опубликованным кадрам, в ней участвовали несколько десятков подростков.