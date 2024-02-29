Казахстанца лишили родительских прав за невыплату алиментов

В Актюбинской области мужчину лишили родительских прав после того, как он годами не выплачивал алименты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной департамент юстиции.

Как рассказали в пресс-службе департамента юстиции Актюбинской области, гражданин К. годами не выплачивал алименты, в итоге задолженность по ним составила более 6 млн тенге. За невыплату средств мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности.

К слову, дело в его отношении находится в производстве частного судебного исполнителя с 2016 года.

В связи с этим взыскатель подала иск в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области о лишении гражданина К. родительских прав.

"Лишение родительских прав может рассматриваться как последняя крайняя мера, когда другие способы принуждения и исполнения судебных актов оказались неэффективными. Это серьезное решение, принимаемое судом, с учетом всех обстоятельств дела и интересов ребенка", – отмечается в пресс-релизе.

Принимая во внимание, что принятые меры принуждения судебным исполнителем не способствовали исполнению решения суда о взыскании алиментов, суд лишил гражданина К. родительских прав.

Отметим, в августе прошлого года жителю Усть-Каменогорска заменили ограничение свободы на лишение за неуплату алиментов двум детям. Он задолжал несколько миллионов тенге.

В другом случае жительницу области Абай признали виновной в уклонении от уплаты алиментов и отправили в колонию.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно Кодексу РК "О браке (супружестве) и семье", родители лишаются родительских прав, если они: