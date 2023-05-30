Казахстанку отправили в колонию за неуплату алиментов

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительницу Абайской области признали виновной в уклонении от уплаты алиментов. Сейчас она отбывает наказание в колонии, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

44-летнюю женщину из Абайской области, лишенную родительских прав, признали виновной в уклонении от уплаты алиментов.

"Женщина уже имела судимость за неисполнение алиментных обязательств, она отбывала наказание в виде ограничения свободы в службе пробации, но продолжала игнорировать обязательства перед своей несовершеннолетней дочерью", – рассказали в МВД.

При этом образовавшуюся задолженность она не выплачивала более 3 лет. Сейчас осужденная отбывает свой срок наказания в женской колонии.

Согласно решению специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №1 ВКО, с июня 2019 года с осужденной взыскали алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части от всех видов заработка.

В полиции отметили, что тем не менее осужденная, игнорируя решение суда, так и не оплачивала алименты своему ребенку в период с 2019 по 2022 годы.

"Я и сама рано осталась без поддержки родителей, потом вышла замуж. Мы с мужем не имели работы, у нас не было жилья. Злоупотребляли алкоголем. Когда дочке было 7 лет, нас с мужем лишили родительских прав, ее забрал отдел опекунства, сейчас она воспитывается в патронатной семье. Ей уже 11 лет. С дочкой я не виделась 4 года. За неуплату алиментов мне дали ограничение свободы сроком на 1 год", – рассказала о себе осужденная.

Постановлением районного суда ВКО от 2023 года ограничение свободы женщине заменили на лишение свободы сроком на 5 месяцев и 9 дней с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

"Закон обязывает платить алименты даже безработных и лишенных свобод людей. Причем достаточно всего три месяца не отчислять деньги, чтобы на должника завели уголовное дело. В лучшем случае его могут привлечь к общественным работам, в худшем – лишить свободы до двух лет.

Надо отметить, что женщина сначала лишь ограничивалась в родительских правах в отношении своей несовершеннолетней дочери. Но поскольку не изменила своего поведения, лишилась их окончательно", – пояснила начальник отдела специального учета учреждения №23 Светлана Голикова.

В каком размере выплачиваются алименты в Казахстане?

По информации на портале "Электронного правительства", если при разводе между супругами было составлено соглашение о порядке выплаты и размере алиментов, то по факту выплата должна соответствовать договоренности.

Если же соглашения об уплате алиментов не было, то в соответствии со статьей 139 Кодекса "О браке и семье" алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей.

Алименты должны выплачиваться ежемесячно в размере:

на одного ребенка – одной четверти (1/4) от заработка и/или иного дохода родителей;

на двух детей – одной трети (1/3) от заработка и/или иного дохода родителей;

на трех и более детей – половины (1/2) заработка и/или иного дохода родителей.

В некоторых случаях размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств, как другие дети и прочее.

Единственным ограничителем размера удержания из зарплаты плательщика алиментов является статья 95 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", согласно которой за должником должно быть сохранено не менее 50% заработной платы или иного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022680-kazahstanku-otpravili-v-koloniyu-za-neuplatu-alimentov/