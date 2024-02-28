В Генпрокуратуре высказались о фото Бергея Рыскалиева и Аслана Мусина в Лондоне

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев высказался о фото Бергея Рыскалиева и Аслана Мусина – кадр сделан на фоне люксового магазина в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты поинтересовались, видел ли он лондонское фото Бергея Рыскалиева и Аслана Мусина, и почему они могут так свободно расхаживать там.

"В отношении него (экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева – ред.) есть приговор, который вынесен заочно. К сожалению, у нас с Лондоном нет каких-то соглашений о выдаче или передаче. Наши правоохранительные органы ничего не могут сделать, если нет соответствующих соглашений", – заявил в ответ Асет Чиндалиев.

Отметим, ранее в соцсетях разлетелось совместное фото Бергея Рыскалиева и Аслана Мусина, сделанное в Лондоне.

Напомним, Бергей Рыскалиев обвинялся по восьми статьям, в том числе, в создании многоуровневой ОПГ, которая нанесла ущерб государству в почти 71 млрд тенге. На скамье подсудимых оказались 22 человека, среди которых чиновники и бизнесмены.

По решению суда, он был приговорен к 17 годам лишения свободы, его брат Аманжан – к 16 годам, у осужденных и их близких конфисковали средства с банковских счетов, в том числе, 14 млн долларов в Андорре и 90 млн долларов в Швейцарии.

Позднее общественный деятель Серикжан Мамбеталин сообщил, что Рыскалиев живет в Лондоне, а в его особняке в Актобе живет его мать.

Однако в 2020 году выяснилось, что конфискованное имущество вернут беглому экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву, которого ранее осудили на длительный срок. Эту информацию подтвердили в Верховном суде.