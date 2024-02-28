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Льготные тарифы связи появятся в Казахстане

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Женщина говорит по телефону
Телефон. Иллюстративное фото: pxhere.com

В мажилисе сегодня одобрили ряд изменений в законы по вопросам связи и цифровизации. В числе прочего предусматриваются льготные тарифы для лиц с инвалидностью, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в одном из пунктов законопроекта по обеспечению доступности, улучшения качества связи в городах и сельских населенных пунктах указывается мера о предоставлении льготных тарифов.

"Для поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет устанавливать обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов таким лицам (учтен международный опыт влияния государства на социальные тарифы и право лиц с инвалидностью на доступ к информационным ресурсам)", – говорится в законопроекте.

Также в документе говорится о введении до 1 января 2026 года в рамках пилотного проекта особого регулирования для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink и OneWeb.

Указывается, что правовой и технический режимы пилотного проекта будут определяться уполномоченным органом в области связи и КНБ – это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах.

Этим же законопроектом в Казахстане внедряют виртуального оператора связи – он будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов связи для лучшего доступа.

Об использовании интернета от Илона Маска в казахстанских селах мы также рассказывали ранее.

Добавим, еще в июле прошлого года несколько операторов сотовой связи в Казахстане сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы. По их словам, это связано с рядом факторов, в том числе с экономической ситуацией.

Комментируя сообщения о повышении тарифов, в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции сообщили, что они в рамках своей компетенции проводят соответствующую работу: направлены запросы, проводится мониторинг цен.

В конце декабря прошлого года глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов объяснял, как регулируются цены и тарифы операторов сотовой связи в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063485-lgotnye-tarify-svyazi-poyavyatsya-v-kazahstane/

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