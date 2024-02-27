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"Ему не место на госслужбе": Ахметжанов о пьяной езде замакима района в Акмолинской области

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Водитель за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в кабмине прокомментировал задержание замакима Зерендинского района пьяным за рулем, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какие меры могут быть приняты в отношении замакима Зерендинского района Акмолинской области, которого задержали пьяным за рулем.

"Данный гражданин сейчас отбывает административный арест. После того, как он выйдет, будут заседания комиссии по решению вопроса о его дальнейшем пребывании на госслужбе. Я сам лично не приветствую (такое поведение - ред.)", - заявил аким Марат Ахметжанов.

По его словам, такие водители представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

"Я к таким вещам буду очень строго относиться. Думаю, таким людям не место на госслужбе", - добавил он.

Напомним, 12 февраля стало известно, что заместитель акима Зерендинского района в Акмолинской области лишен права управлять авто на ближайшие 7 лет, а также арестован на 15 суток.

Ранее сообщалось о том, в Кокшетау мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду. Оказалось, он является акимом одного из сельских округов Тайыншинского района СКО.

Также в социальных сетях ранее появилась информация о задержании акима поселка имени Г.Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области за нетрезвое вождение. Оказалось, что в 2018 году чиновник уже попадал в аналогичный скандал.

В СКО акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063316-emu-ne-mesto-na-gossluzhbe-ahmetzhanov-o-pyanoy-ezde-zamakima-rayona-v-akmolinskoy-oblasti/

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