"Ему не место на госслужбе": Ахметжанов о пьяной езде замакима района в Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в кабмине прокомментировал задержание замакима Зерендинского района пьяным за рулем, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какие меры могут быть приняты в отношении замакима Зерендинского района Акмолинской области, которого задержали пьяным за рулем.

"Данный гражданин сейчас отбывает административный арест. После того, как он выйдет, будут заседания комиссии по решению вопроса о его дальнейшем пребывании на госслужбе. Я сам лично не приветствую (такое поведение - ред.)", - заявил аким Марат Ахметжанов.

По его словам, такие водители представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

"Я к таким вещам буду очень строго относиться. Думаю, таким людям не место на госслужбе", - добавил он.

Напомним, 12 февраля стало известно, что заместитель акима Зерендинского района в Акмолинской области лишен права управлять авто на ближайшие 7 лет, а также арестован на 15 суток.

Ранее сообщалось о том, в Кокшетау мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду. Оказалось, он является акимом одного из сельских округов Тайыншинского района СКО.

Также в социальных сетях ранее появилась информация о задержании акима поселка имени Г.Мустафина Бухар-Жырауского района Карагандинской области за нетрезвое вождение. Оказалось, что в 2018 году чиновник уже попадал в аналогичный скандал.

В СКО акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.