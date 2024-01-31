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Сельского акима из СКО арестовали за езду в пьяном виде в Кокшетау (видео)

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Мужчина возле автомобиля
Мужчина возле автомобиля. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_pd

Несколько дней назад в Кокшетау мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду. Оказалось, он является акимом одного из сельских округов Тайыншинского района СКО, передает NUR.KZ.

Сообщение о нарушителе и видео с камер наблюдения опубликовали представители ДП Акмолинской области в Instagram.

На записи видно как мужчина курит возле авто, а затем, чуть пошатываясь, садится за руль и уезжает.

По информации департамента полиции, 27 января около 22:40 полицейские Кокшетау заметили мужчину на пересечении улиц Габдуллина и Ауельбекова. Он, как отметили стражи порядка, "выглядел нетрезвым, но все же сел за руль и двинулся с места".

"Автомобиль остановили. Водитель был задержан и доставлен в наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.

"По словам жителя СКО, он приехал в Кокшетау на праздник, решил перепарковать машину, однако бдительные стражи порядка сразу установили нарушение и привлекли его к ответственности", – отметили полицейские.

При этом, по данным издания Петропавловск.news, 28 января административный суд Кокшетау вынес постановление об административном аресте водителя на 15 суток и лишении водительских прав сроком на 7 лет.

"Как выяснилось из протокола, нарушителем оказался аким одного из сельских округов Тайыншинского района. Имя этого 50-летнего мужчины мы знаем, но не называем преднамеренно: кому нужно, те уже знают", – добавили авторы.

Добавим, согласно части 1 статьи 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058535-selskogo-akima-iz-sko-arestovali-za-ezdu-v-pyanom-vide-v-kokshetau-video/

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