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30 лет независимости Казахстана

Почему в Казахстане женщины живут дольше мужчин, рассказали аналитики

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Девушки идут по дороге
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Казахстане женщин больше, чем мужчин, а также живут они дольше. Однако, согласно статистике по возрастам, на старте жизни мальчиков, наоборот, больше, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Ranking.kz.

Аналитики сообщают, что в Казахстане сохраняется высокий гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни. По статистике за 2022 год, жизнь у мужчин в нашей стране на 8,1 года короче, чем у женщин. Казахстанцы в среднем доживают до 70,3 года, казахстанки — до 78,4 года.

При этом данные за 2023 год есть пока только по общей продолжительности жизни, и за 12 месяцев они изменились незначительно: 74,2 года, против 74,4 года в 2022-м.

"Многолетняя динамика данных, опубликованная Бюро национальной статистики АСПиР РК, позволяет сделать вывод: после временного снижения в годы пандемии продолжительность жизни в Казахстане увеличилась и даже превысила "докоронакризисные" показатели", – говорится в публикации.

Анализ статистических отчетов по возрастным группам показывает, что на старте жизни мальчиков, наоборот, больше. Судя по данным по рождаемости, в 2022 году в республике родились 195,8 тыс. девочек и 208,1 тыс. мальчиков (на 6,3% больше). Последние несколько лет коэффициент рождаемости у мальчиков был выше, чем у девочек.

"Изучая демографическую пирамиду на начало 2023 года, мы выделили младенцев в возрасте до одного года в отдельную группу. Детское население в Казахстане тоже имеет гендерное неравенство.

В возрасте 1-17 лет мальчиков в нашей стране больше на 5,8%. Мужское преимущество в численности сохраняется и в молодежной прослойке в возрасте 18-35 лет. А вот в среднем возрасте (36-55 лет) становится выраженной тенденция сокращения мужской части населения и превалирования женской (на 5,3%)", – сообщает портал.

По данным аналитиков, в возрасте от 56 до 70 лет это различие усугубляется: женщин уже на 28,6% больше. А в возрасте 71-85 лет мужчин уже в два раза меньше, чем женщин, а в группе долгожителей старше 85 лет – почти в три раза.

Одной из причин таких различий в численности по возрастным группам аналитики назвали младенческую смертность. Например, в 2022 году коэффициент смертности среди мальчиков в возрасте до 1 года составлял 8,5, тогда как среди девочек — 6,8 на 1 тыс. родившихся.

"Минздрав не публиковал данных о причинах такого явления. Международные источники свидетельствуют о том, что аналогичная ситуация прослеживается и в других странах, она объясняется тем, что мальчики чаще рождаются недоношенными, поэтому у них выше риски послеродовых осложнений.

Кроме того, младенцы мужского пола более уязвимы для инфекционных заболеваний, что может быть связано с менее развитой иммунной системой", – пишет портал.

В возрасте 36-55 лет мужчин погибает больше, чем женщин, из-за суицидов, криминала, ДТП, фатальных случаев производственного травматизма, высокой смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, добавили специалисты.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что, по данным за 2021 год, женщин в Казахстане на полмиллиона больше, чем мужчин.

В ноябре численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Позже стало известно, что 20-миллионными жителями страны стали сразу пять детей – 3 мальчика и 2 девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063230-pochemu-v-kazahstane-zhenschiny-zhivut-dolshe-muzhchin-rasskazali-analitiki/

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