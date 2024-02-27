Казахстанцам предлагают "выплаты" в 105 тысяч тенге от ООН
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В ТikTok распространяется видео, где неизвестная женщина рассказывает о денежной помощи, которую оказывает ООН казахстанцам. Так ли это, разбирались фактчекеры портала StopFake.
В ТikTok распространяется видео, в котором женщина рассказывает о помощи Организации Объединенных Наций казахстанцам.
По ее словам, якобы от ООН казахстанцам предусмотрена выплата в размере 105 тысяч тенге. В частности, она положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту.
Женщина также утверждает, что ЦОНы замалчивают информацию про эти выплаты.
Авторы StopFake.kz сообщили, что информация - фейк.
Распространяемое сообщение прокомментировало представительство ООН в Казахстане.
"Данная новость является фейком. Важно отметить, что ООН никогда не выдает денежные средства напрямую бенефициарам. Вся помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций, осуществляется через официальные программы и партнерские организации, включая правительственные учреждения и неправительственные организации", — сообщили в представительстве ООН в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063148-kazahstantsam-predlagayut-vyplaty-v-105-tysyach-tenge-ot-oon/