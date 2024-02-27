Казахстанцам предлагают "выплаты" в 105 тысяч тенге от ООН

В ТikTok распространяется видео, где неизвестная женщина рассказывает о денежной помощи, которую оказывает ООН казахстанцам. Так ли это, разбирались фактчекеры портала StopFake.

В ТikTok распространяется видео, в котором женщина рассказывает о помощи Организации Объединенных Наций казахстанцам.

По ее словам, якобы от ООН казахстанцам предусмотрена выплата в размере 105 тысяч тенге. В частности, она положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту.

Женщина также утверждает, что ЦОНы замалчивают информацию про эти выплаты.

Авторы StopFake.kz сообщили, что информация - фейк.

Распространяемое сообщение прокомментировало представительство ООН в Казахстане.

"Данная новость является фейком. Важно отметить, что ООН никогда не выдает денежные средства напрямую бенефициарам. Вся помощь, предоставляемая Организацией Объединенных Наций, осуществляется через официальные программы и партнерские организации, включая правительственные учреждения и неправительственные организации", — сообщили в представительстве ООН в Казахстане.