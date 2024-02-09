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Выплату в 100 тыс. тенге обещают казахстанцам от имени Минфина

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Мужчина со смартфоном в руках
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Tim Robberts / Getty Images

Очередное мошенническое объявление появилось в Казнете - казахстанцам обещают выплату в 100 тыс. тенге от имени Минфина. Фактчекеры портала StopFake предупреждают, что такой выплаты нет.

Как пишет портал, новое рекламное объявление, в котором казахстанцам обещают компенсацию от государства в размере 100 тысяч тенге., появилось в Facebook. На распространенном в соцсети баннере указано, что сумма - это возврат ранее оплаченных средств, причем никакой конкретики в сообщении больше нет.

На самом деле объявление фейковое, предупреждают эксперты.

"Это известная мошенническая схема. Чтобы получить доступ к денежным средствам потенциальных жертв, преступники создали страницу в Facebook от имени Министерства финансов Республики Казахстан. Никакой полезной информации тут нет, как нет и новостей ведомства", - пишет портал.

Отмечается, что ни на официальном сайте Минфина, ни на его страницах в соцсетях сообщения о компенсации в 100 тыс. не появлялись.

"Если пройти по ссылке, которая размещена под объявлением, открывается неизвестный сайт. Здесь предлагается заполнить информацию о себе, чтобы получить выплату. Таким образом, мошенники узнают личные данные, чтобы похитить денежные средства с банковских счетов доверчивых пользователей.

Чтобы ввести в заблуждение, преступники также разместили комментарии под объявлением. Тут якобы казахстанцы рассказывают, что получили выплаты. Но если внимательно изучить страницы, то становится понятно, что это аккаунты-однодневки. Они были созданы специально со злым умыслом. Страницы неактивны, на них размещены всего одна-две фотографии", - рассказали фактчекеры.

Подводя итог, отмечается, что объявление создано мошенниками для обмана. Казахстанцев в очередной раз призвали доверять только проверенной информации и сообщениям, которые размещаются в официальных источниках.

Скриншот
Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060222-vyplatu-v-100-tys-tenge-obeschayut-kazahstantsam-ot-imeni-minfina/

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