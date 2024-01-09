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30 лет независимости Казахстана

"Нельзя нажимать на синие номера": о новом виде "мошенничества" предупреждают друг друга казахстанцы

Опубликовано:

Мужчина пишет СМС
Телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы распространяют в мессенджерах сообщение якобы о новом виде мошенничества с уведомлением от банка. В пресс-службе Kaspi.kz отреагировали на рассылку, передает Stopfake.kz.

Как сообщают фактчекеры, жители Казахстана отправляют друг другу аудиосообщение, приложив скрин банковского уведомления о наложенном на счет ограничении. И если получатель такого сообщения нажмет на кнопку "Подробнее об ограничении", то у него якобы спишутся деньги.

"Передайте всем близким, что поступают такие смски от мошенников, поэтому нельзя нажимать на синие номера телефонов или входит по ссылке", – говорится в рассылке.

Распространяемый фейк
Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

В пресс-службе Kaspi.kz опровергли информацию о том, что данное сообщение является новым способом мошенничества.

"Это неправда. После нажатия на кнопку "Подробнее об ограничении" никакие деньги не списываются. Просто отображается подробная информация о наложенном ограничении на счет. Именно в этом случае (на распространяемом скрине – прим. ред.) — от судебного исполнителя. Просим наших любимых клиентов проявлять внимательность при получении информации и не доверять фейковым рассылкам в мессенджерах", – отметили в пресс-cлужбе банка.

Напомним, в ноябре в Казнете распространялось видео, где рассказывается о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. При этом в ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.

Также в Сети распространяется видео, на котором якобы КНБ следит за перепиской казахстанцев в одном из мессенджеров. Данный ролик является фейком.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054680-nelzya-nazhimat-na-sinie-nomera-o-novom-vide-moshennichestva-preduprezhdayut-drug-druga-kazahstantsy/

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