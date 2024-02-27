"Мастер чуть в обморок не упал": скандал из-за подачи газа разгорелся в Алматинской области

На проблемы с подачей газа пожаловались сельчане в Алматинской области. По их словам, давление в газопроводе совсем слабое, а сама труба постоянно забита сажей, передает телеканал "Алматы".

Жители села Караой в Алматинской области возмутились качеством газа, поступающего в дома, а также постоянными перебоями в его подаче.

Так, сельчанин Турдыказы Мухамеджанов рассказал, что заплатил за подключение к центральному газу примерно 1,5 миллиона тенге. По его словам, первое время все было хорошо, но потом качество резко упало.

Каждый день ему приходится менять по несколько фильтров. А за прочистку и ремонт засорившейся трубы он платит по 150 тысяч за сезон.

"Каждый год приходится мастера вызывать, профилактику делать. В этот раз мастер чуть в обморок не упал. Говорит, откуда столько мусора? Вся магистраль забита. Он полтора часа чистил здесь", - заявил мужчина.

Как отмечают корреспонденты, часто давление газа настолько слабое, что его не хватает даже для приготовления еды, не говоря уже об отоплении.

Многие люди установили специальные газовые печи с защитой от перебоев, но даже это не помогает. Большинству людей снова пришлось купить обычные угольные печки, запастись дровами и углем, чтобы не замерзнуть в собственных домах. Готовить же еду приходиться с помощью старых газовых баллонов.

"С газом вообще проблемы! Идет красный газ, он пусто горит. Мой чайник 2-литровый, который закипал за 3 минуты сейчас закипает 15-20 минут, а счетчик при этом наматывает, как и прежде", "Постоянно караулишь среди ночи. За день раз 5 включаешь газ. Он еле-еле горит", "Проблема не в нашей аппаратуре, а именно в давлении газа. Когда чистили распределительные точки газа по поселку, мы увидели, что там не голубое топливо, там просто сажа", - возмутились сельчане.

При этом на встречу с абонентами пригласили представителей газовой компании приглашали, но, как отметили в акимате, они не изъявили желания прийти.

"Мы сегодня приглашали газовую компанию, но, в связи с совещанием и другими вопросами они не изъявили желание прийти. Они утверждают, что перебои были из-за погодных условий. Но это не объяснение, надо какие-то действия предпринимать, давление поднимать и так далее", - подчеркнул аким Караойского сельского округа Кайрат Ортыбаев.

По данным телеканала, в газовой компании заявляют, что никакой проблемы нет. Однако местные власти подтвердили, что в период заморозков перебои с газом были у порядка 50 абонентов. Если в следующем году проблему не исправят, то в отношении компании намерены принимать меры.