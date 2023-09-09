Свыше 10 км газопровода забрали у частника в Алматы из-за частых перебоев

В прокуратуре Алматы заявили о передача газовых сетей от частника на баланс АО "КазТрансГаз Аймак". Жители Турксибского района жаловались на частые перебои, сообщается на официальном сайте ведомства.

"При координации прокуратуры Турксибского района осуществлена передача на баланс АО "КазТрансГаз Аймак" с частного владения газопроводной трассы протяженностью более 10 000 метров, расположенных в микрорайоне Кайрат", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что поводом для такого решения стали участившиеся в последнее время перебои и отключение газа. Проблемы с подачей газа вызвали недовольство среди жителей, которые направляли постоянные жалобы в государственные органы.

Выяснилось, что только за этот год на указанном участке зафиксировано 12 перебоев подачи газа.

"Прокуратурой Турксибского района установлено, что решение проблемы усложняется нахождением сетей в частном владении и невозможностью в связи с этим местных исполнительных органов оперативно влиять на ситуацию", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что причиной слабой подачи газа являлось некачественное исполнение своих прямых обязанностей ТОО (обслуживавшей газовые сети), отсутствие аварийно-диспетчерской и обслуживающей службы.

На официальном сайте АО "КазТрансГаз Аймак" говорится, что это крупнейшая газоснабжающая компания в РК, эксплуатирующая распределительные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.