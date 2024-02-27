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"Погибла" в ДТП: актюбинка, беременная седьмым ребенком, пытается доказать, что жива (видео)

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Беременная девушка
Беременная девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Актобе, которая готовится родить седьмого ребенка, уже два года путается доказать, что жива - она по ошибке попала в список погибших при ДТП, передает сайт телеканала КТК.

39-летняя Бота Картбаева – мать шестерых детей, и ждет седьмого. Однако, как сообщает телеканал, два года назад женщина случайно выяснила, что по документам ее нет в живых.

Когда перестали поступать детские пособия, она пошла выяснять причину. Оказывается, ее перепутали с другим человеком с такой же фамилией. И автоматически внесли в число погибших.

"Меня по ошибке в базу погибших внес полицейский из Темирского района. В декабре 2021 года в результате дорожной аварии погибла женщина, у нас с ней одинаковые фамилии. После ДТП они не проверили документы умершей, поверив словам очевидцев, и внесли в компьютер мои данные. В итоге я осталась без пособий. Правда, потом вопрос с выплатами решили. Но уже два года я продолжаю числиться в списке мертвых", - заявила женщина.

Отмечается, что, несмотря на статус "мертвой", врачи готовы принять роженицу по всем правилам живых. Правда, не могут понять, как будут оформлять документы на новорожденного.

Оказывается, статус о смерти матери отражается в единой информационной системе – и это может обернуться большой проблемой для ребенка.

"На тот момент по ИИН мы проверяли. Статус у нее выходил как умершего пациента. С того времени написали официальное письмо в восстановление статуса как живого пациента в управление здравоохранения Актюбинской области, в департамент полиции и Республиканский центр электронного здравоохранения. Она же должна как мать быть в свидетельстве о рождении, тогда, наверное, будут проблемы", - рассказала замглавврача Каргалинской городской больницы Кумисай Байбулатова.

В полиции, где как раз и допустили нелепую ошибку, пожимают плечами. Признают, что были неправы – и, оказывается, даже пытались все исправить и "воскресить" человека. Однако за два года этого у них так и не получилось.

"В декабре 2021 года в Темирском районе произошло ДТП, где погибла женщина. В дежурные сутки со слов свидетелей происшествия она была опознана как девушка по имени Бота – в связи с тем, что отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Как оказалось, свидетели дали ошибочные данные, и в течение трех суток во все инстанции направлены фактические анкетные данные. Повторно направлено письмо в Министерство здравоохранения для внесения изменения", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Если оказаться в списке мертвых легко, то вот вернуться к жизни совсем не просто. Юристы советуют женщине обратиться в органы юстиции либо решать вопрос через суд. Причем иск должен подавать муж. Потому что его документально мертвая супруга такой возможности тоже лишена.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063141-pogibla-v-dtp-aktyubinka-beremennaya-sedmym-rebenkom-pytaetsya-dokazat-chto-zhiva-video/

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