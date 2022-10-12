"Вы умерли, как вы пришли?": актюбинца причислили к мертвым по ошибке (видео)

Ромахан Кенжибаев. Кадр из видео: телеканал "Астана" / astanatv.kz

68-летний житель Актобе обратился в поликлинику и там узнал, что несколько дней как мертв. Новость не только шокировала актюбинца, но и доставила ему хлопот: все документы оказались недействительны, а ему самому пришлось доказывать, что он жив, передает телеканал "Астана".

По словам самого мужчины, в поликлинику он обратился, чтобы открыть больничный. Через несколько дней ему позвонила участковый врач и сообщила невероятное известие.

"Было пятое (октября – прим. ред.), а шестого мне на работу. И вот она утром звонит: "Дядя Рома, вы где?" Я говорю: "Как "где"? Дома!" – Как дома? Бегите сюда!"

Пришел – она открывает (базу пациентов – прим. ред.), а там, в компьютере, все заблокировано. 5 октября 2022 года в 12 часов дня я уже умер оказывается", – шутит Ромахан Кенжибаев.

Фальшивая смерть доставила Ромахану проблем. Теперь его документы оказались недействительными, заблокированы и банковские карты. Мужчине приходится доказывать госорганам, что он не призрак.

"Пошел в ЦОН, дождался очереди, показываю удостоверение – мне говорят: "Вы умерли! Как вы пришли?" У меня все заблокировано. Ни документов, ничего. Даже заработанные деньги не могу получить", – говорит Кенжибаев.

Как выяснилось, смерть актюбинца зарегистрировали в другой поликлинике. Причем в той, куда мужчина ни разу не обращался.

Как сообщает телеканал, причина – в невнимательности: врач-статистик перепутала цифры ИИН, и в базу умерших попал ничего не подозревающий Ромахан. В поликлинике извинились перед мужчиной и пообещали помочь с восстановлением документов.

"Были принесены извинения от лица доктора, от лица нашей поликлиники, а также если какие-то документы утратили силу, мы полностью возместим госпошлину за изготовление", – рассказал главный врач поликлиники №4 города Актобе Мереке Нуртазин.

Невнимательному врачу за допущенную ошибку объявили выговор.

Однако сам мужчина не держит зла на медперсонал и не собирается предъявлять претензии. Мужчина, несмотря на возникшие проблемы, отнесся к ситуации с юмором. Говорит, день рождения теперь будет отмечать дважды в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992408-vy-umerli-kak-vy-prishli-aktyubintsa-prichislili-k-mertvym-po-oshibke/