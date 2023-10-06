"Сказали, что я в списках мертвых": беременной карагандинке пришлось второй раз "воскреснуть" из-за ошибки

Беременная женщина по ошибке попала в список мертвых в Караганде - горожанка сталкивается с такой проблемой уже второй раз, передает сайт телеканала КТК.

Женщина хочет наказать виновных, так как ей пришлось обойти не одну инстанцию, чтобы "воскреснуть". Из-за проблем с документами она не могла получить пособие.

"Специалисты сказали, что я числюсь в списках мертвых. Что из-за этого заблокированы моя карта, спецсчета, на которые не могут поступить деньги. Они говорят, в блоке до сих пор стоит карта, то есть меня со списка умерших снять не могут. Я очень переживаю, что не могу получить декретные. То есть я не могу подготовиться к роддому. У меня уже 36-я неделя беременности, я не могу купить ребенку кроватку, коляску, я на эти деньги рассчитывала", - пожаловалась Надежда Липина.

Отмечается, что карагандинка уже второй раз сталкивается с тем, что ее заносят в список мертвых - в прошлом году при смене удостоверения личности произошло то же самое.

Чтобы доказать свою жизнеспособность, карагандинка писала спецзаявление. В этот раз процедура оказалась сложнее - Надежде пришлось обойти несколько соцучреждений, которые занимаются начислением пособий, чтобы они разобрались с ошибкой в базе.

Карагандинка стала переживать о том, как будет регистрировать родившегося ребенка, если числится в списках мертвых.

Чиновники пообещали исправить эту ошибку.

"Это мог быть технический сбой, других объяснений я дать не могу. В настоящее время с этой проблемой разбираются. Специалистом была сформирована заявка на повторное зачисление этой выплаты. На сегодняшний день инцидент исчерпан", - прокомментировала случившееся руководитель отдела №3 Караганды по соцобеспечению госкорпорации "Правительство для граждан" Ольга Баграй.

Источник: КТК.

Подобные случаи раньше уже приходили в Казахстане.

В 2021 году 23-летний астанчанин заявил, что в течение 10 лет числился мертвым. В 2016-м, когда пошел в армию, случайно узнал о своей смерти. Ему отказали в регистрации банковской карты, потому что он числится мертвым с 2011 года. Спустя два года он устраивался на работу и вновь столкнулся с такой же проблемой.

Обратившись в компетентные органы по месту рождения, казахстанец подумал, что проблема решена, но в 2021 году попал в больницу, где вновь узнал о своей "смерти".

Еще один случай произошел в Актобе в 2022 году - пожилой мужчина обратился за медпомощью и узнал, что числится в списке мертвых уже несколько дней. Мужчине пришлось доказывать, что он жив, так как все его документы и банковская карта стали недействительными из-за этой ошибки.

Как выяснилось, смерть актюбинца зарегистрировали в другой поликлинике. Причем в той, куда мужчина ни разу не обращался.