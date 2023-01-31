Превратить Астану в город-сад поручил Токаев

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы высказался о важности озеленения города. Он заявил, что в течение пяти лет столица должна стать городом-садом, а стихийные свалки должны быть ликвидированы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства заявил, что озеленение города - важный вопрос.

"К сожалению, сегодня мы не можем назвать Астану "зеленым" городом. У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений?" - заявил он.

По его словам, не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В итоге зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода.

Коснулся президент и вопросов финансов.

"При озеленении города используется только 10% многолетних растений. Неэффективное расходование средств на однолетние растения – недопустимая роскошь", - заявил Токаев.

В этой связи он поручил акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50%.

"Ставлю задачу – столица в течение пяти лет должна стать городом-садом. Кроме того, никак не решается вопрос ликвидации стихийных свалок, их насчитывается 50. Акиматам города Астаны и Акмолинской области совместно с министерством экологии надо как можно скорее решить эту проблему", - резюмировал президент.

Касым-Жомарт Токаев также предложил запретить строить дома без паркинга в Астане. Кроме того, он сказал, что строительство LRT в Астане нужно завершить, иначе убытки будут еще больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007499-prevratit-astanu-v-gorod-sad-poruchil-tokaev/