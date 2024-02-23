Казахстанские школьники проходили тесты на участие в "ЧВК Редан"

В Карагандинской области школьники могли свободно получать деструктивную информацию с учебных компьютеров в общеобразовательных учреждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе проверки прокуратура Карагандинской области установила факты открытого доступа обучающихся к деструктивной информации.

Ученики, имея доступ на всевозможные сайты, получали информации разного характера.

"Например, школьники Шахтинска свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств.

В Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан" (подростковая субкультура, объединяющая поклонников аниме и манги, члены которой носят черную одежду с изображением паука и цифрой "4" - прим. ред.), данная организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что нарушения были установлены во всех школах региона.

Были внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны. Проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам.

Ранее сообщалось, какие изменения в школьной системе запланированы в 2024 году. Они коснулись как начального, так и среднего школьного образования.

Также глава Минцифры Багдат Мусин высказался о подключении школ Казахстана к спутниковому интернету Starlink. Он сообщил, что к концу прошлого года к Starlink подключили 10 школ, чтобы продемонстрировать, как это работает. До конца марта 2024 года к интернету Илона Маска планируется подключить две тысячи школ.

В 2023 году Минздрав внес изменения в правила санэпидтребований к объектам образования, в которых указал время нахождения у экранов для школьников. Согласно приказу ведомства, непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах непосредственно с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетным ПК и ноутбуками в течение учебного часа должна составлять 15-30 минут в зависимости от возраста детей.