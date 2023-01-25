Казахстанским школьникам ограничили время, которое они могут проводить за компьютером

Девочка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Минздрав внес изменения в правила санэпидтребований к объектам образования, в которых указал время нахождения у экранов для школьников. Документ был опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно приказу министра здравоохранения, непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах непосредственно с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетным ПК и ноутбуками в течение учебного часа составляет:

в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут;

во 2-3 классах – не более 20 минут;

в 4-5 классах – не более 25 минут;

в 6-8 классах – не более 25 минут;

в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Также, по нормам, установленным Минздравом, в предшкольных классах за учебный день допускается не более четырех учебных занятий по 25-30 минут. Перерывы между ними должны длиться не меньше 10 минут.

Кроме того, ведомство определило площади помещений учебных кабинетов и аудиторий для технического и профессионального образования, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования. Конкретные значения указаны в документе.

Как продвигается цифровизация образования в Казахстане

В ноябре 2022 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин напомнил, что первоклассников Казахстана хотят обеспечить планшетами, и объяснил, для чего это необходимо.

По его словам, в следующем учебном году планшетами планируется обеспечить около 200 тыс. детей, если Минцифры сможет получить на это бюджетные средства.

В сентябре Мусин сообщал о том, как идет работа по цифровизации сферы образования в Казахстане. Его слова приводились на официальном сайте МЦРИАП.

Министр сообщал, что сейчас ведется активная работа по переводу портфеля учебников в цифровой формат: на тот момент из имеющихся 670 печатных учебников 97% уже было оцифровано, а до конца года этот показатель планировалось довести до 100%.

Министр отметил, что в целом до сельских школ полностью доведена инфраструктура интернета. Однако цифровизация образовательного процесса в сельских школах все еще находится на низком уровне. Причина – в отсутствии сетей распространения внутришкольного интернета, в связи с чем в этом вопросе необходима поддержка местных исполнительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006728-kazahstanskim-shkolnikam-ogranichili-vremya-kotoroe-oni-mogut-provodit-za-kompyuterom/