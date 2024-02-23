Сотрудники и родители устроили скандал в яслях-саде Шымкента из-за новой заведующей

В одном из яслей-садов Шымкента разгорелся скандал – сотрудники и родители выступили против новой заведующей. На ситуацию отреагировали в управлении образования, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, коллектив ясли-сада заявляет, что новое руководство провоцирует конфликтные ситуации, нарушает закон при оформлении детей в сад, а также принуждает их к увольнениям.

"Мы 16 января написали заявление в Антикор. Коллектив подписал данное заявление. После она отдельно позвала каждого из нас в кабинет и начала запугивать. После она стала ходить по группам и пугать нас, мол: "Почему ты подписала заявление? ты в себе уверена? У меня есть свой человек в гороно". Еще у нас в садике сотрудники обедают, за это мы платим деньги. (…) Мы все коллективно говорим, что с ней работать не будем! Потому что в садике царят анархия и самоуправство. Но нас никто не слушает", – рассказала профком, психолог ясли-сада Гульназ Демеуова.

Родители также выступили против новой заведующей ясли-сада.

"Ребенок один день пропускает садик, она просит заявление либо НБ не ставит, и за этот день я должна оплачивать. Хотя по закону три дня имеем право пропускать. Потом также возмущена питанием, оно очень сильно ухудшилось. Раньше, когда ребенка забирала, фрукты давали, там яблоко или банан. А сейчас ребенок приходит голодный", – рассказала родитель Асель Кульбашева.

По словам адвоката заведующей Мурата Жолшиева, его подзащитная, напротив, пыталась прекратить беззаконие, которое якобы до нее творилось в стенах данного учреждения.

"Сотрудники заявили в трудовую инспекцию. Есть решение. Коллектив может заявить в суд в данном случае. Нет никакого решения о том, что заведующая действует незаконно. Сотрудники ели бесплатно, а повар воровал продукты, которые предназначались для детей. У нас даже есть видео, мы все показали даже руководителю управления образования", – отметил он.

На ситуацию также отреагировали в управлении образования города. Заместитель руководителя ведомства рассказал, что в яслях-саде провели мониторинг, по итогам которого заключение направили в несколько ведомств для дальнейших разбирательств.

"Помимо этого, 17 февраля был зафиксирован факт отсутствия на работе более 3 часов. В связи с этим был заполнен акт. Но в то же время заведующей был предоставлен документ о том, что она была на больничном. Сейчас мы направили в управление здравоохранения Туркестанской области письмо, насколько документ достоверный. По заключению мы уже вынесем свое решение касательно данного инцидента", – добавил заместитель руководителя управления образования Ердаулет Казыкенов.

Между тем, как отмечает издание, сотрудники дошкольного учреждения и родители требуют, чтобы заведующую отстранили от должности. Иначе они обратятся с жалобой к акиму Шымкента и в Министерство просвещения.

Напомним, ранее директор детского сада в Астане осуждена за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа дошкольному учреждению.

Также в Атырау на видео сняли, предположительно, работников местного детского сада, которые распивали спиртное за столом. На видео отреагировали в управлении образования области.