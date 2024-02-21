Работники детсада распивали спиртное прямо на рабочем месте в Атырау

В Атырау на видео сняли, предположительно, работников местного детского сада, которые распивали спиртное за столом. На видео отреагировали в управлении образования области, передает "Мой город".

В Сети обнародовано видео, на котором женщины сидят и распивают, вероятно, спиртные напитки. На столе стеклянная бутылка и напиток. Как сообщается в подписи к видео, героини ролика - якобы работницы детского сада в Атырау.

Факт изданию подтвердили в управлении образования Атырауской области. Но как оказалось, случай давний, произошел еще осенью прошлого года.

"Это старое видео. Вчера мы давали опровержение. На видео не педагоги, а технический персонал. Они уволены сразу же", - сообщили в ведомстве изданию.

В июле прошлого года мы писали о том, что двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на работе. По данному факту Управлением полиции района Байконыр начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.

В октябре трехлетняя девочка ошпарилась бульоном в детсаду в Уральске и попала в реанимацию. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по уголовной статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Кроме того, в отделе образования Уральска сообщили, что допустившие грубые нарушения воспитатель и нянечка будут уволены. А исполняющая обязанности заведующей получит "строгий выговор".

Также в декабре в одном из частных детсадов Актау маленькую девочку ошпарили во время купания. На теле ребенка появились волдыри. Родители написали заявление в полицию.