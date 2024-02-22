Авто с тонированными стеклами по-новому выявляют в Алматы

Алматинские полицейские начали использовать прибор для выявления автомобилей с тонированными стеклами, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в Алматы патрульные полицейские в пилотном варианте применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол.

Также стражи порядка показали, как работает данный прибор, выявив ряд автомобилей с тонированными лобовыми, а также боковыми передними стеклами.

"Даже незначительное отклонение от требований законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения, может привести к происшествиям с необратимыми последствиями. Аксиома "Дорога не прощает ошибок" особенно актуальна для тех граждан, которые игнорируют ПДД.

С целью выявления нерадивых участников дорожного движения полицией на постоянной основе проводятся локальные рейды и точечные отработки. Особое внимание уделяется пресечению фактов грубого нарушения ПДД, в том числе выявлению транспортных средств с затемненными стеклами. Нарушитель обязан незамедлительно устранить правонарушение, в отношении него составляется протокол", – рассказал сообщил командир специализированного батальона УМПС Жанибек Ускембаев.

Напомним, в начале февраля в Акмолинской области были проведены рейды по выявлению машин, в которых установлены стекла с тонировочной пленкой. Основные нарушители – водители элитных авто.

А в Астане со вчерашнего дня патрулируют пять экипажей полиции, оснащенных новым комплексом Ekin Patrol G 2, который следит за водителями на дорогах столицы.

Также отметим, что, согласно части 5 статьи 590 КоАП РК, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, влечет штраф в размере 5 МРП (18 тыс. тенге).