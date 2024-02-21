"КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа (видео)

Из-за наезда большегруза на магистральную газопроводную трубу несколько микрорайонов Наурызбайского района в Алматы остались без газа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района.

"20 февраля 2024 года ориентировочно в 21.50 в результате наезда частного большегрузного автотранспорта на территории поселка Абай Карасайского района Алматинской области на магистральный газопровод среднего давления без газоснабжения остались несколько микрорайонов Наурызбайского района.

Оперативно на место выехали группы. В настоящее время в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия города, служба спасения", - говорится в сообщении акимата в Instagram.

Отмечается, что ориентировочное время аварийно-восстановительных работ было запланировано до 04:00 21 февраля.

Напомним, в конце января после землетрясения в Алматы выявили утечку газа. Из-за этого 170 частных домов были отключены от газоснабжения. В тот же день специалистами компании были проведены оперативные аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение утечки.

Через неделю сообщалось, что в Медеуском районе южной столицы вновь выявили утечку газа. Тогда от газоснабжения были временно отключены 130 многоэтажных домов и 173 частных дома в микрорайоне "Музтау".

Добавим, что похожий случай произошел в сентябре прошлого года. Тогда внедорожник снес газовые трубы в Алматы, из-за чего почти весь Медеуский район остался без газа.