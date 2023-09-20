Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Весь район остался без газа": внедорожник снес газовые трубы в Алматы (видео)

Опубликовано:

Авто после ДТП
Авто после ДТП. Кадр из видео: t.me/kris_p_alm

В соцсетях появилось видео с внедорожником, попавшим в ДТП. Авто наехало на газовые трубы и снесло их. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_alm. Судя по кадрам, внедорожник на скорости въехал в газовые трубы и снес их.

В описании к видео говорится, что ДТП произошло в Медеуском районе по улице Олимпийская.

"Land Cruiser на полном ходу снес газовые трубы, в результате чего почти весь район остался без газа, водитель скрылся с места аварии", – говорится в публикации.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что авария произошла сегодня, 20 сентября, в 03:15 в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser, следуя по улице Олимпийская в северном направлении, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево и опору газовой трубы", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Медеуского района.

Напомним, ранее в Алматы водитель авто не справился с управлением и въехал в остановку в людьми. В результате ДТП пострадали семь человек.

В Костанайской области большегруз зацепился за дорожную опору и повис на ней.

В Астане автобус с пассажирами нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с поездом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2037422-ves-rayon-ostalsya-bez-gaza-vnedorozhnik-snes-gazovye-truby-v-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.