"Весь район остался без газа": внедорожник снес газовые трубы в Алматы (видео)

В соцсетях появилось видео с внедорожником, попавшим в ДТП. Авто наехало на газовые трубы и снесло их. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Kris_p_alm. Судя по кадрам, внедорожник на скорости въехал в газовые трубы и снес их.

В описании к видео говорится, что ДТП произошло в Медеуском районе по улице Олимпийская.

"Land Cruiser на полном ходу снес газовые трубы, в результате чего почти весь район остался без газа, водитель скрылся с места аварии", – говорится в публикации.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что авария произошла сегодня, 20 сентября, в 03:15 в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser, следуя по улице Олимпийская в северном направлении, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево и опору газовой трубы", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Медеуского района.

Напомним, ранее в Алматы водитель авто не справился с управлением и въехал в остановку в людьми. В результате ДТП пострадали семь человек.

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