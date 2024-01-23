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Дольщикам впервые выплатили компенсацию за моральный вред в Казахстане

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Монеты, купюры и калькулятор лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы, столкнувшиеся с трудностями при покупке жилья по договору долевого участия, смогли добиться выплаты моральной компенсации и создали прецендент. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Долевое строительство возможно только в том случае, когда у компании-застройщика есть разрешающие документы от местных акиматов и Казахстанской жилищной компании (КЖК).

При этом с дольщиками должен быть заключен только один вид договора – о долевом строительстве. Все остальные виды документов не дают их защиту от потери денег и не гарантируют завершение строительства.

Как сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей в Казахстане, иногда застройщики могут продать жилье с наличием дефектов на объекте и не выполнить нужные исправительные работы.

Но, обратившись в комитет, можно добиться не только завершения ремонтных работ, но также получить компенсацию за моральный вред – такой прецедент произошел в Западно-Казахстанской области.

Как могут "обмануть" дольщиков

Как указывается в источнике, казахстанцы приобрели жилье у застройщика, несмотря на имеющиеся строительные дефекты – дело в том, что последний обещал устранить все недоработки.

Однако обещанные работы по дому не были выполнены. А устные обращения и направление письменной претензии, как и следует поступать в подобных ситуациях, не привели к разрешению вопроса.

"Потребители обращались в Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по данному факту. Уполномоченный орган провел проверку, вынес предписание в адрес ответчика об устранении нарушений, однако оно не было выполнено", – указывается в сообщении пресс-службы.

Мужчина и женщина обсуждают договор
Обсуждение условий договора. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Однако затем дольщики обратились в областной Департамент торговли и защиты прав потребителей, в результате чего был подан иск в суд. При этом отмечается, что в иске было указано о наличии большего количества дефектов в купленном жилом здании, тогда как госорган выявил лишь 8 нарушений.

Напомним, что также можно требовать компенсации при задержке застройщиком процедуры передачи квартиры.

Решение ситуации

"Нашими специалистами были отражены следующие исковые требования.

Обязать ответчика завершить строительно-монтажные работы в соответствии с эскизным и рабочим проектами, устранить допущенные нарушения строительных норм в соответствии с эскизным и рабочим проектами, компенсировать каждому заявителю моральный вред, нанесенный его неправомерными действиями, в размере 300 тыс. тенге, а также взыскать с недобросовестного застройщика расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 46 тыс. тенге", – отметила руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова.

При этом суд удовлетворил иск частично: обязал застройщика устранить нарушения по дому, указанные в акте по результатам проверки и предписании ГАСК. Сумма компенсации для каждого заявителя составила по 100 тыс. тенге, а также назначено взыскание госпошлины на сумму 46 тыс. тенге.

Таким образом, казахстанцы, являющиеся дольщиками и столкнувшиеся с отказом от застройщика в исправлении выявленных дефектов, могут защитить свои права через Комитет по защите прав потребителей РК.

Напомним, что ранее в правительстве озвучили новые условия по покупке строящегося жилья в Казахстане.

Также мы рассказывали, как поступить казахстанцам, оказавшимся дольщиками в незаконном объекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2056691-dolschikam-vpervye-vyplatili-kompensatsiyu-za-moralnyy-vred-v-kazahstane/

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