Спасти древний некрополь от "черных" старателей пытаются жители Актюбинской области

Жители села в Актюбинской области призвали остановить добычу золота в округе, поскольку недропользователи уже подошли к могиле казахского полководца Акпан батыра, передает телеканал "Алматы".

Как сообщил один из активистов инициативной группы Сайлыбай Шоканов, знаменитый казахский полководец Акпан батыр жил четыре века назад. Его похоронили в 1605 году на берегу реки Ор, которая относится к Хромтаускому району. Местные аксакалы отмечают, что уже несколько лет пытаются добиться, чтобы древний курган взяли под охрану государства.

"Мы требуем сохранить некрополь. Хотим возвести там мавзолей. Но сейчас нам мешают золотоискатели, которые разрушают всё вокруг", – сказал Сайлыбай Шоканов.

Кроме того, свое возмущение высказали и местные фермеры, которые разводят племенных лошадей мугалжарской породы. По их словам, золотоискатели возвели дамбы на местных реках, оставив животных без воды.

"Золотоискатели ведут свою работу, установили мини-заводы у рек Акпансай, Актасты. Там установили дамбы, использовали тяжелую технику. В данный момент рек нет, высохли. Золотоискатели приблизились к могиле Акпан батыра, там осталось 30 метров. Видно, что ковш там работал", – рассказал местный фермер Бауыржан Карамолдиев.

Между тем чиновники признаются, что они бессильны и не знают, что делать с "черными" старателями.

"Под предлогом лицензии на разведку две компании – ТОО "Кен Казына" и "Каз Казына", обладатели права недропользования на разведку твердых полезных ископаемых, – вели деятельность по добыче. У них лицензии отозваны, но тем не менее деятельность по незаконной добыче так и продолжается", – сообщил заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Азамат Кудайбергенов.

Как выяснили журналисты телеканала, чтобы внести некрополь в список памятников истории и культуры республиканского значения необходимо получить заключение экспертов.

"Некрополь Акпан батыра расположен в 40 километрах от села Копа Хромтауского района. С целью сохранения историко-культурного наследия актюбинской областной госинспекцией был подготовлен паспорт. Мы зарегистрировали объект на местном уровне, теперь предстоит дождаться результатов изучения материалов археологических исследований", – сообщила руководитель областного управления культуры Алтынай Юнисова.

А пока могила Акпан батыра остается без охраны, ее должны огородить за счет районного акимата, и уже скоро начнутся исследовательские работы. Чиновники говорят, что понадобится примерно два-три года на то, чтобы присвоить могиле батыра соответствующий статус и взять под госохрану.

Напомним, летом прошлого года историки выяснили, что Актобе может быть гораздо старше, чем это считается сейчас. На городском кладбище были найдены захоронения предположительно XVII- XVIII веков.

А в сентябре в Туркестанской области были возобновлены раскопки каменного храма эпохи Кангюй, которому больше 2 тыс. лет. Археологи тогда нашли перстень священнослужителя, выполненный в зверином стиле.