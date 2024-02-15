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Глава КТЖ озвучил свою зарплату за месяц

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Нурлан Сауранбаев
Нурлан Сауранбаев. Фото: akorda.kz

Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев сегодня в кулуарах сената озвучил свою заработную плату, передает корреспондент NUR.KZ.

"У меня заработная плата 1 млн тенге", – сказал Нурлан Сауранбаев.

При этом он отметил, что зарплаты в компании у всех разные, так как действует коэффициентная система.

"У каждого разное. Сейчас, к сожалению, эту сумму назвать не могу. Премиальные членам правления не выплачиваются. Бонусы выплачиваются по итогам года – я не могу эту цифру сейчас сказать, но мы ее публикуем", – заявил он.

Напомним, вчера также о своей зарплате высказывался новый министр финансов Мади Такиев. По его словам, в месяц он получает чуть больше полутора миллионов тенге.

Добавим, по данным с официального сайта КТЖ, Нурлан Сауранбаев является председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" с апреля 2021 года.

До этого он занимал должность завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК, а в 2017-2018 годах был акимом Шымкента.

АО "НК "КТЖ" – транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, Национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Также отметим, в октябре прошлого года представители Генпрокуратуры сообщали, что в филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" были выявлены факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061154-glava-ktzh-rasskazal-skolko-zarabatyvaet-v-mesyats/

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