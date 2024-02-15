Более 12 млрд потратят на благоустройство территории близ Сайрана в Алматы
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Более 12 млрд потратят на благоустройство территории вокруг озера Сайран. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Ауэзовского района, передает корреспондент NUR.KZ.
"В рамках создания комфортной городской среды в феврале этого года началась реализация проекта по благоустройству 47 га территории вокруг озера Сайран на общую сумму 12,6 млрд тенге. Срок завершения строительно-монтажных работ - декабрь 2024 года.
Также разработан проект по обустройству и озеленению улицы Утеген батыра и микрорайона Сайран. Проект предусматривает установку МАФов (малых архитектурных форм - прим. ред.), детских и спортивных площадок, workout-зон. Начало строительно-монтажных работ - май текущего года", - рассказал аким.
Напомним, около года назад стало известно, что впервые за 50 лет в Алматы начали очистку дна озера Сайран. Общая площадь очистки дноуглубления составила 162 тыс. кв. м. В работах задействованы 35 рабочих.
Позднее появилось видео, как три экскаватора глубоко застряли в грязи на озере Сайран в Алматы - это произошло во время очистки дна.
Также, как рассказал руководитель Управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев, на механической очистке дна водохранилища Сайран и берегов от мусора, ила и камыша были задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих.
Отмечалось, что реконструкция закончится до конца 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061077-bolee-12-mlrd-potratyat-na-blagoustroystvo-territorii-bliz-sayrana-v-almaty/